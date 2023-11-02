Китай и США намерены на следующей неделе провести консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Это первые подобные переговоры с Пекином со времён президентства Барака Обамы в США, уточняет издание. По словам собеседников газеты, дискуссия между Китаем и США не означает начала официальных переговоров по установлению ограничений на использование ядерного вооружения каждой из сторон.

WSJ отмечает, что США стремятся предотвратить «дестабилизирующую трёхстороннюю гонку вооружений» с Россией и Китаем. Переговоры позволят американским чиновникам расспросить своих китайских коллег о ядерной доктрине Пекина и наращивании его ядерного арсенала, который на протяжении десятилетий был меньше, чем у Вашингтона и Москвы, подчёркивает газета.

По данным Пентагона, по состоянию на май Китай имел более 500 действующих ядерных боеголовок и, вероятно, доведёт их до 1000 единиц к 2030 году, а затем продолжат увеличивать запасы до 2035 года. Тогда Китай достигнет объёма ядерного арсенала, сопоставимого с Россией и США, которые обязались иметь не более 1550 развёрнутых ядерных боеголовок.

Консультации пройдут в преддверии встречи президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, пишет Time. Предстоящие переговоры также показывают, что США и Китай постепенно возобновляют контакты, прерванные из-за напряжённости вокруг Тайваня, торговли и других вопросов.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), риск применения ядерного оружия в мире сегодня достиг самого высокого уровня со времён холодной войны. Как утверждают эксперты, все девять ядерных держав (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) проводят модернизацию ядерных арсеналов и намерены увеличить число боеголовок в ближайшее десятилетие.