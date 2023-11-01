В социальных сетях распространилось видео, на котором видно мужчину, повешенного под железнодорожным мостом.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры на запрос «Газеты.uz» сообщили, что житель Ханабада покончил жизнь самоубийством, повесившись на железнодорожном мосту Карасу-Ханабал 30 октября примерно в 12:00. Мост расположен в Кургантепинском районе Андижанской области.

«Как сообщили родственники мужчины, два года назад развёлся с женой, страдал от психического расстройства и несколько раз пытался покончить с собой», — уточнили в Генпрокуратуре.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.