Незаконная майнинговая ферма выявлена в Коканде, сообщила пресс-служба компании «Региональные электрические сети».

По данным ведомства, майнинговая ферма действовала на территории птицефабрики, расположенной в махалле «Аччиккуль». Гражданин М. Н. без счётчиков самовольно подключил оборудование для майнинга к электросети.

«В результате незаконного использования 2,8 миллиона киловатт электроэнергии государству нанесён ущерб в 2,5 млрд сумов», — говорится в сообщении.

В правоохранительные органы поданы документы о взыскании с М. Н. 12,3 млрд сумов с применением пятикратного повышающего коэффициента к незаконно действующим майнинг-фермам. На правонарушителя также наложен штраф в размере 9,9 млрд сумов с применением пятикратного повышающего коэффициента.