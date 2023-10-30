Объём валютных интервенций Центрального банка Узбекистана в июле-сентябре составил почти 2 млрд долларов США, отмечается в отчёте регулятора.

В третьем квартале ЦБ купил монетарного золота на 19,5 трлн сумов, что на 19,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (16,3 трлн сумов). Столько же регулятор потратил на покупку золота во втором квартале (апрель-июнь).

При этом в июле-сентябре проведены интервенции на 22,8 трлн сумов (1,9 млрд долларов), что на 18% меньше, чем во втором квартале (28 трлн сумов, или 2,4 млрд долларов). Данные за этот период прошлого года не приводятся.

В результате сумма чистых интервенций на валютном рынке составила 3,3 трлн сумов, или 300 млн долларов. Центробанк оценивает это как интервенцию в рамках «принципа нейтральности» иностранной валюты, которую «не удалось продать из-за достаточного объёма предложения на внутреннем рынке».

ЦБ планирует в четвёртом квартале (октябрь-декабрь) проводить валютные интервенции в рамках «принципа нейтральности золото-валютных резервов» и ожидает, что Министерство финансов и Фонд реконструкции и развития Узбекистана будут придерживаться принципа нейтральности при использовании валютных средств.

В предыдущем квартале национальная валюта резко обесценилась к доллару — почти на 6%. Большая часть девальвации пришлась на середину августа, когда сум за день ослабел сразу на 400 сумов, пробив отметку в 12 тысяч сумов за доллар.

Связь между приобретением ЦБ золота и валютными интервенциями

ЦБ проводит интервенции на внутреннем валютном рынке для «стерилизации», или обратного изъятия, дополнительно выпущенных в экономику денег. То есть, чтобы купить золото, регулятор печатает сумы, а затем покупает у производителей драгметалл, реализует его за границу и получает валютные средства. Валюта направляется на внутренний валютный рынок, банки покупают доллары за сумы и таким образом изымаются дополнительно выпущенные сумы.

Изъятие «излишней» ликвидности является необходимой мерой для предотвращения формирования чрезмерного роста инфляционного давления и появления макроэкономических дисбалансов. В противном случае денежная масса автоматически дополнительно росла бы на величину стоимости приобретённого золота, что приводило бы к ускорению инфляции.

ЦБ заявляет, что проводит валютные интервенции на основе принципа «нейтральности» золотовалютных резервов. Этот принцип подразумевает удержание Центральным банком объёмов чистой продажи валютных средств в пределах купленного в течение года монетарного золота, то есть регулятор старается продавать валюту на сумму ниже купленного золота. Другими словами, во время операций на внутреннем валютном рынке ЦБ не преследует цели накопления или использования имеющихся ЗВР, а исходит из принципа предотвращения чрезмерного роста денежной массы.

Во многих странах производители золота экспортируют драгметалл без участия центробанка. Это исключает необходимость участия регулятора в валютных операциях, так как выручка производителей от реализации золота используется для производственных или иных целей самостоятельно или продаётся на внутреннем валютном рынке.