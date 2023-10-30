В Ташкенте открылся фестиваль Ayol Yo’li, посвящённый правам женщин в обществе и гендерному активизму в Узбекистане. Его организация — результат объединения женских инициатив: проекта против насилия Nemolchi.uz и его узбекоязычной версии Sukut Saqlama, ННО Ishonch va Hayot, которое объединяет и поддерживает людей, живущих с ВИЧ в Узбекистане, онлайн-сообществ Ayt Community, Qizlar и микромедиа Sarpa. Поддержку инициаторам оказало Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).

Открыла фестиваль публичная дискуссия о женском активизме, в которой приняли участие активистки-организаторы. Они поговорили о том, как устроен гражданский активизм в Узбекистане, как и зачем к нему приходят женщины, а также ответили на вопросы из зала.

«Активизм в нашей стране носит негативную, ироническую коннотацию. Активистками чаще всего называют женщин, которые сидят у подъездов, то есть это люди, которым больше всех надо. Так и есть. Но одновременно с этим ты не можешь не делать. У тебя есть глаза, уши, ты видишь, что происходит вокруг, как устроено общество, и тебе не хочется, чтобы так было всегда. Мне кажется, что с активизмом легко у людей, у которых есть дети, потому что у них чётко поставлена цель: „когда мой ребёнок вырастет, он выйдет в мир, и лучше сделать что-то сейчас, чтобы этот мир потом стал лучше для него“», — сказала координаторка проекта Nemolchi.uz Нигина Худайбергенова.

В активизм приводят не только вопросы и размышления о судьбах города, страны и общества, но и жизненные ситуации. Евгении Коротковой, координаторке гендерно-ориентированных программ ННО Ishonch va Hayot, в 2000-х диагностировали ВИЧ-инфекцию.

«Я услышала, что мне осталось года два. Из-за диагноза пришлось уйти с работы, из института. Я осталась со своей проблемой. Были такие тяжёлые времена, когда не знала, куда пойти, к кому обратиться, с кем поговорить», — поделилась активистка.

Спустя пять лет Евгения вместе с родителями переехала в другую страну, где начала посещать закрытую группу взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ.

«Когда пришла в первый раз, была самой стигматизированной. Я сидела и слушала, как люди готовятся к акции, которую хотели провести у своего Минздрава из-за проблем с лекарственными препаратами, и думала: „Они сумасшедшие. Я боюсь сказать, что у меня ВИЧ, а они проводят акции“. Всё с ног на голову перевернулось», — вспоминала Евгения Короткова.





Вернувшись в 2011 году в Узбекистан, женщина вышла на ННО Ishonch va Hayot, которое объединяет людей, живущих с ВИЧ в Узбекистане, и предложила вести группу взаимопомощи.

«Стала активисткой, потому что понимала людей, которые столкнулись со стигмой, дискриминацией, стереотипами, и остались наедине со своими проблемами. Я приняла решение, что ситуацию нужно менять, и стараюсь это делать. С 2014 года сосредоточилась на работе с женщинами, потому что они больше подвержены ВИЧ-инфекции, у них меньше доступа к медуслугам», — рассказала Евгения Короткова.

Фестиваль Ayol Yo’li будет идти в течение шести недель — до 3 декабря (включительно). Все мероприятия запланированы на выходные, чтобы посетить их могло большее количество людей. В программе — интерактивные лекции-дискуссии о трудовом праве, экологических проблемах, инклюзивности, влиянии феминистских идей и движений на развитие различных видов искусства, а также воркшопы и кинопоказы.

Вход на мероприятия фестиваля бесплатный, по предварительной регистрации.