В социальных сетях распространилось видео, на котором электромобиль Weltmeister на высокой скорости столкнулся с Hyundai.

На кадрах видно, как электромобиль, не сбавляя скорость, таранит Hyundai, который сдаёт задним ходом. От удара электромобиль задевает ещё четыре припаркованных автомобиля: Lacetti, Spark, Damas и ВАЗ-2106.

В ГУВД Ташкента на запрос «Газеты.uz» сообщили, что авария произошла 31 марта около 1:30 ночи на массиве Госпитальный Мирабадского района. За рулём автомобиля Weltmeister находилась 53-летняя М. Г.

В результате аварии водитель и пассажир Weltmeister, а также водитель Hyundai получили травмы и были госпитализированы.

По данному факту было открыто только административное дело — по статье 133 (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение потерпевшему лёгкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Дело было передано в суд в июле.