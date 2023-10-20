Хокимият Ташкента пригласил жителей города проголосовать за названия для двух новых махаллей, образуемых за счёт разделения существующих махаллей Олимпия и Мискин в Алмазарском районе столицы.

Одной из новых махаллей предлагается дать имя «Мехр нури» («Луч милосердия») в связи с наличием в этой местности дома «Мехрибонлик» и интернатов. «Это название побуждает жителей махалли, молодёжь быть любящими, заботливыми и милосердными», — говорится в описании названия-кандидата.

Другой предлагается дать имя «Ислохот» («Реформа») из-за того, что на территории этой махалли построено много современных многоэтажных домов, а также «ведётся интенсивная работа по благоустройству местности».

Поддержать или отвергнуть предложенные названия можно на сайте geonom.tashkent.uz.

Кроме того, мнение можно выразить:

устно по телефону 71−210−04−13 (в рабочие дни с 09:00 до 17:00);

письменно, направив письмо по адресу: 100060, Ташкент, Чиланзарский район, проспект Ислама Каримова, 51;

в электронной форме, направив письмо на электронную почту: geonom@digitaltashkent.uz.

Жители столицы могут голосовать с 20 октября по 3 ноября.