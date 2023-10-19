Задержаны трое жителей Алтынкульского района Андижанской области, планировавшие вступить в ряды международной террористической организации в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

А. У. общался в Telegram с неким Абу Валидом и по его указаниям создавал в мессенджере каналы и группы, через которые проводил пропагандистскую работу.

После этого А. У., сговорившись со своим соседом И. Д., планировал уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации «Катиба таухид валь джихад». В свою очередь, И. Д. позвал с собой близкого друга Г. Л.

«Чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, они обратились в частную фирму по трудоустройству мигрантов для получения работы в Турции, откуда они планировали перебраться в Сирию», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.