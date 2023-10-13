В руководстве Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Узбекистана произошли изменения, сообщила пресс-служба Минздрава.

Заместитель председателя комитета (с 2020 года) Нурмат Сатиниязович Атабеков назначен первым заместителем руководителя. На этом посту он сменил Холмамата Норбоева.

Ботиржон Курбанов.

Ботиржон Журабоевич Курбанов назначен заместителем главы комитета. С 2020 года он занимал должность заместителя руководителя по науке и инновациям.









Кобилжон Хайитов.

Кобилжон Исокулович Хайитов также назначен заместителем главы комитета. До назначения он также был заместителем.