В руководстве Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Узбекистана произошли изменения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Заместитель председателя комитета (с 2020 года) Нурмат Сатиниязович Атабеков назначен первым заместителем руководителя. На этом посту он сменил Холмамата Норбоева.
Ботиржон Журабоевич Курбанов назначен заместителем главы комитета. С 2020 года он занимал должность заместителя руководителя по науке и инновациям.
Кобилжон Исокулович Хайитов также назначен заместителем главы комитета. До назначения он также был заместителем.