Форум по расширению прав и возможностей женщин в сельском хозяйстве собрал в Ташкенте 11−12 октября 140 участниц из стран Центральной Азии и Турции, сообщили «Газете.uz» в представительстве ПРООН в Узбекистане.

Форум в преддверии дня Дня сельских женщин, который отмечается 15 октября, организован совместно ПРООН, Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана, Министерством сельского хозяйства, Комитетом по делам женщин и семьи и Ассоциацией аграрных женщин, он финансируется Европейским союзом через проект по поддержке перехода к зелёной экономике в агропродовольственном секторе Узбекистана (EU-AGRIN).





«Сельские женщины составляют значительную часть мировой сельскохозяйственной рабочей силы и играют жизненно важную роль в сельскохозяйственном производстве, продовольственной безопасности и питании. Несмотря на свой вклад, они сталкиваются с вызовами во всем мире, в частности в Узбекистане: ограниченный доступ к ресурсам и недостаточная представленность в директивных органах», — говорится в сообщении.

На форуме обсуждены такие темы, как расширение прав и возможностей женщин в сельском хозяйстве, возможностей развития агробизнеса для женщин, изучение биоэкологического разнообразия сельскохозяйственных культур и применение цифровых технологий в производстве продуктов питания, инновационные подходы в сельскохозяйственном производстве, хранении и первичной переработке продуктов растениеводства и животноводства, устойчивое развитие и адаптация к изменению климата, включая рациональное использование земельных и водных ресурсов.





Как отмечается в сообщении, организаторы стремятся повысить роль и мотивацию женщин в сельскохозяйственном секторе и способствовать их интеграции, усиливая потенциал женщин в агросекторе посредством совместных усилий и обмена опытом.

«Женщины составляют более 40% сельскохозяйственной рабочей силы в Узбекистане, обеспечивая продовольственную безопасность, питание, и, следовательно, играют важную роль в устойчивости к изменению климата. Расширяя права и возможности сельских женщин в сельском хозяйстве, мы не только делаем шаг к гендерному равенству, мы также инвестируем в продовольственную безопасность», — заявил и. о. постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Анас Файяд Карман.





Заместитель посла ЕС в Узбекистане Миндаугас Качераускис призвал к расширению прав и возможностей женщин в сельском хозяйстве посредством образования, доступа к активам, включая землю, финансы и технологии, и контроля над ними, поскольку это повысит их производительность, доходы и способность принимать решения, а также будет способствовать гендерному равенству и социальной справедливости. Преимущества будут распространяться на поколения и принесут значительные дивиденды в будущем, добавил он.