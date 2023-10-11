Власти Стокгольма объявили о планах запретить въезд автомобилей на бензине и дизельном топливе в центр города, чтобы улучшить качество воздуха и снизить уровень транспортного шума. Об этом сообщает The Guardian.

С 2025 года движение в зоне, охватывающей 20 кварталов центральную часть Стокгольма, где расположены основные финансовые и торговые центры, будет разрешено только электромобилям.

«Сегодня воздух в Стокгольме приводит к заболеваниям лёгких у младенцев и преждевременной смерти пожилых людей. Это абсолютно неприемлемая ситуация», — заявил вице-мэр Стокгольма по вопросам транспорта Ларс Стромгрен.

Исключения в экологической зоне будут делать для крупных фургонов с гибридными двигателями, машин, которые выполняют служебные функции (например кареты скорой помощи), а также автомобилей, владельцы которых имеют документально подтверждённую инвалидность.

Ряд городов Европы также внедрили меры по борьбе с загрязнением воздуха, но столица Швеции «идёт дальше», пишет издание. В Париже, Афинах и Мадриде запрещены дизельные автомобили, а в Лондоне действует зона сверхнизких выбросов (ULEZ), за въезд в которую с владельцев авто с высоким уровнем выбросов в атмосферу взимается плата.