В Фергане пресечён незаконный оборот лекарств и табачных изделий на 1,4 млрд сумов, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой таможенного управления Ферганской области совместно со Службой государственной безопасности провели оперативное мероприятие в Дангаринском районе.

Установлено, что гражданин Т. В. хранил у себя дома 292 тысячи лекарственных средств негарантированного качества и 30 тысяч коробок табачных изделий без акцизных марок.

Товары были произведены за рубежом и не имели соответствующих таможенных документов.

По данному факту ведётся расследование.