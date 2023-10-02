Рейс THY-371 по направлению Ташкент-Стамбул авиакомпании Turkish Airlines был задержан на несколько часов по техническим причинам. В итоге перевозчик принял решение отменить рейс, сообщила компания Uzbekistan Airports.

Самолёт A-333 с 265 пассажирами на борту согласно расписанию должен был вылететь 2 октября в 02:35 по ташкентскому времени. Однако в связи с выявлением технической неисправности воздушного судна рейс был задержан, пассажиры размещены в зале ожидания и обеспечены горячим питанием, говорится в сообщении.

«Утром авиакомпанией было принято решение отменить данный рейс и доставить пассажиров в Стамбул на других рейсах. Пассажирам также было предложено питание и размещение в отеле», — отметили в Uzbekistan Airports.

Напомним, что Turkish Airlines летает в пять городов Узбекистана — Ташкент, Самарканд, Бухару, Ургенч и Фергану.