Молодёжная (олимпийская) сборная Узбекистана по футболу победила команду Индонезии в 1/8 финала Азиатских игр. Матч, прошедший 28 сентября в китайском Ханчжоу, завершился со счётом 2:0.

Счёт не был открыт в основное время, поэтому команда решила исход встречи в экстра-таймах. На 92-й минуте Шерзод Эсанов забил гол. В самой концовке на 120-й минуте 20-летний полузащитник оформил дубль.

Главный тренер молодёжной сборной Тимур Кападзе на послематчевой пресс-конференции отметил, что соперник оказал хорошее сопротивление.

«Была сложная встреча. Слава Богу, выиграли. Мы — в четвертьфинале. Будем готовиться к следующей игре. Мы хотели победить в основное время, поскольку здесь каждая минута играет большую роль в процессе восстановления [игроков]… Самое главное — мы победили», — заявил он.

В групповом этапе Узбекистан занял первое место в группе C, одержал две победы над Гонконгом. Матчи с Афганистаном и Сирией не состоялись, поскольку они были исключены из футбольного турнира.

В четвертьфинале подопечные Тимура Кападзе сыграют с победителем пары Саудовская Аравия — Индия.

Женская сборная Узбекистана в 1/8 финала встречается с Китаем.

На момент публикации Узбекистан занимает 4-е место в турнирной таблице Азиатских игр с 29 медалями (6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых). В первой тройке — Китая, Республика Корея и Япония.

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