Суд приговорил двух жителей Избасканского района Андижанской области к двум годам ограничения свободы за вырубку трёх чинар (платанов). Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Согласно решению суда, они также должны возместить ущерб растительному миру, оценённый в 131,4 млн сумов.

Мужчины А. А. и М. И. срубили три чинары 4 апреля по причине того, что деревья якобы представляли опасность для дома и мешали строительным и ремонтным работам.

Сотрудники Минэкологии, изучившие ситуацию, направили собранные документы в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело.