В Ташкент пытались незаконно провезти крупную партию мобильных смартфонов на 1,5 млрд сумов, сообщила пресс-служба Ферганского областного таможенного управления.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого на основании информации управления сотрудниками СГБ и УВД Ферганской области на посту при въезде в Наманганскую область, был остановлен автомобиль Kia Bongo, направлявшийся в Ташкент.

Фото: Пресс-служба ТК

При осмотре в багажнике автомобиля был обнаружен самодельный тайник, в котором были спрятаны 420 мобильных телефонов 7 видов, в том числе iPhone 14 Pro Max, Redmi Note 12 Pro и Redmi 12C, общей стоимостью чуть более 1,5 млрд сумов.

«Водитель не имел документов, подтверждающих прохождение таможенного оформления товаров», — говорится в сообщении.

По данному факту ведётся следствие.