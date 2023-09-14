Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана и Таможенного комитета пресекли попытки ввоза и сбыта наркотиков в трёх областях страны, сообщила пресс-служба СГБ.

В Джизакской области при попытке сбыта 9 кг 530 гр опия за 55 тысяч долларов были задержаны гражданин Таджикистана, 1970 года рождения, проживающий в Согдийской области (Таджикистан) и два жителя Бахмальского района. Наркотики были ввезены из Таджикистана контрабандным путём.

В Зааминском районе были задержаны трое граждан Таджикистана (1958, 1976 и 1985), у которых в процессуальном порядке изъято 2 кг 986 гр гашиша. Далее был задержан ещё один гражданин Таджикистана (1979), ожидавший их в заведении общепита городка Даштабад. В этом случае наркотики также завезли из Таджикистана.

На посту ДПС «Ширинбулок» Мубарекского района Кашкадарьинской области был остановлен для досмотра автомобиль Matiz под управлением жителя Бухары (1982), следовавшего из Бухары в Кашкадарью. В автомобиле было обнаружено 973 гр героина.

Кроме того установлено, что на территории Каганского района Бухарской области было закопано 1 кг 968 гр героина.

Возбуждены уголовные дела по статьям 246 (Контрабанда) и 273 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) Уголовного кодекса Узбекистана. Подозреваемые заключены под стражу, ведётся следствие.