Юбилейная 25-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) пройдёт в Самарканде 16−20 октября, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма.

Впервые в своей истории Узбекистан примет гостей сессии ЮНВТО, которая считается важнейшим мероприятием системы Генеральной ассамблеи ООН. Сессия проводится раз в два года.

Мероприятие объединяет руководителей государственных органов, работающих в сфере туризма, международных организаций и представителей туристического бизнеса около 160 стран мира.

Ожидается прибытие в Самарканд руководителей туристических организаций и ведомств таких стран, как Саудовская Аравия, Албания, Азербайджан, Багамские острова, Бахрейн, Гватемала, Гаити, Кот-д'Ивуар, Индонезия, Монако, Нигер, Панама, Португалия, Сьерра-Леоне, Украина, Уругвай и Йемен.

В министерстве отметили, что Узбекистан принят в состав Комитета по полномочиям Исполнительного совета ЮНВТО на 2023−2027 годы. Это означает, что на Узбекистан возложены полномочия по контролю за подлинностью и соблюдением решений и документов, принимаемых исполнительным советом UNWTO.

«Проведение сессии Генеральной Ассамблеи в Узбекистане открывает новые возможности для повышения престижа нашей страны на международной арене, дальнейшего расширения сферы сотрудничества с международными организациями, продвижения культурного и туристического потенциала страны», — говорится в сообщении.

В рамках 25-й сессии Генассамблеи будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества в сфере туризма.

В частности, на инвестиционном форуме ожидается привлечение привлечение целевых и адресных инвестиций в страну, достижение деловых соглашений по презентации объектов, территорий, проектов с высоким инвестиционным потенциалом во всех регионах Узбекистана.

Образовательный форум продемонстрирует состояние образования в туристическом секторе. На мероприятии будут продемонстрированы последние разработки в области среднего, высшего и управленческого образования, набор инновационных образовательных инструментов и обучение новым дисциплинам в области международного устойчивого туризма.

Кроме того, в рамках мероприятия ЮНВТО объявит лучшие туристические деревни года (Best Tourism Villages). Для этого отбираются туристические деревни со всего мира с развитой туристической инфраструктурой, направленные на обеспечение экономической, социальной и экологической стабильности региона при сохранении традиционного образа жизни и ценностей населения.

В министерстве подчеркнули, что в этом конкурсе также участвуют несколько туристических сел Узбекистана.