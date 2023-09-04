После тёплой и солнечной погоды в праздничные выходные вечером в воскресенье на территорию Узбекистана проникла слабовлажная и относительно прохладная воздушная масса с районов западного Казахстана, сообщил Узгидромет.

В понедельник утром по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами прошёл небольшой дождь.

В течение понедельника по территории Узбекистана ожидается небольшая, по восточным районам — переменная облачность без осадков, лишь в отдельных районах Ферганской долины в первой половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет на 3−5 градусов Цельсия ниже, чем в воскресенье, и составит +24…+27 градусов.

С 5 сентября и почти до конца рабочей недели по территории Узбекистана будет сухо и малооблачно, лишь в горных районах Ферганской области возможен небольшой дождь.

В пятницу, 8 сентября, ожидается увеличение облачности, в отдельных предгорных и горных районах страны пройдут кратковременные дожди.

В первой половине недели будет ещё довольно прохладно, особенно в ночные и утренние часы. Ночная температура будет в пределах +10…+13 градусов, дневная — +26…+29. Во второй половине недели ожидается повышение температуры ночью до +15…+18 градусов, днём — до +29…+32.

В Ташкенте 5−8 сентября небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с, 7−8 сентября возможно усиление до 12−14 м/с. Во вторник температура ночью будет в пределах +11…+13 градусов, днём — +25…+27. 6−8 сентября ночная температура постепенно повысится до +15…+18 градусов, дневная — до +29…+32.