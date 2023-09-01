Праздничный плов





Для того чтобы приготовить вкусный, рассыпчатый и насыщенный плов, надо знать несколько секретов.

Слоёная тандыр самса в духовке





Конечно, ничто не сравнится с самсой из тандыра, но можно приготовить похожую в домашних условиях — в духовке.

Люля-кебаб в казане





Люля-кебаб обычно готовят на мангале, а мы предлагаем сделать это в казане.

Жульен самса





Жульен самса — это хрустящее тесто с нежной сливочно-грибной начинкой.

Казан кебаб





Предлагаем приготовить казан кебаб с бараниной и картофелем.

Казан-кебаб из филе бедра курицы





Ещё один вариант казан-кебаба, но на этот раз из курицы.

Чак-чак





Ни один праздничный стол не обходится без чак-чака.

Печенье «ракушки» с безе и орехами





Внутри этого печенья белково-ореховая начинка, которая просто тает во рту.

Пахлава «Мидия»





Существует несколько вариантов приготовления пахлавы, предлагаем несложный рецепт восточной сладости красивой формы.