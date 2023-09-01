Праздничный плов
Для того чтобы приготовить вкусный, рассыпчатый и насыщенный плов, надо знать несколько секретов.
Слоёная тандыр самса в духовке
Конечно, ничто не сравнится с самсой из тандыра, но можно приготовить похожую в домашних условиях — в духовке.
Люля-кебаб в казане
Люля-кебаб обычно готовят на мангале, а мы предлагаем сделать это в казане.
Жульен самса
Жульен самса — это хрустящее тесто с нежной сливочно-грибной начинкой.
Казан кебаб
Предлагаем приготовить казан кебаб с бараниной и картофелем.
Казан-кебаб из филе бедра курицы
Ещё один вариант казан-кебаба, но на этот раз из курицы.
Чак-чак
Ни один праздничный стол не обходится без чак-чака.
Печенье «ракушки» с безе и орехами
Внутри этого печенья белково-ореховая начинка, которая просто тает во рту.
Пахлава «Мидия»
Существует несколько вариантов приготовления пахлавы, предлагаем несложный рецепт восточной сладости красивой формы.