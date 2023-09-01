В столице открылся второй Международный скульптурный симпозиум «Ташкент-2023». Организаторами выступают Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Министерство строительства и коммунального хозяйства и Творческий союз художников Узбекистана.





За месяц — с 31 августа по 30 сентября — участникам симпозиума предстоит изваять из мрамора скульптуры высотой не менее 2 метров, посвящённые проблемам экологии и охраны окружающей среды. Среди тем, к которым организаторы предложили обратиться скульпторам, — человек и природа, изменение климата, сохранение зелёных зон и возрождение Арала.

«Целью проведения скульптурного симпозиума является воспитание экологической культуры и бережного отношения населения к экологическим объектам, памятникам историко-культурного наследия», — отметил председатель Союза художников Ибрагим Валиходжаев.

Эскизы скульптур.



О планах по проведению симпозиума стало известно весной, когда Академия художеств объявила творческий конкурс. По словам координатора мероприятия Насимы Джураевой, на приглашение принять участие откликнулись 98 скульпторов. Из них 26 человек были представителями Узбекистана, 72 — других стран. Экспертная комиссия одобрила кандидатуры 21 скульптора.

«Вместе с 10 скульпторами из Узбекистана в рамках симпозиума будут работать 11 зарубежных участников. Это представители Италии, Испании, Великобритании, Аргентины, Турции, Индии, Ирана, Грузии, России и Беларуси. Большинство из них в нашей стране впервые», — рассказала Насима Джураева.





Для работы скульпторам выделена территория в промышленной зоне Сергелийского района. Предоставлены инструменты и материал — блоки белого среднезернистого мрамора, который добывают в карьере Зарбанд, расположенном в Самаркандской области. Его качество по достоинству оценили участники первого Международного скульптурного симпозиума, который прошёл летом прошлого года в Самарканде.





«Частью симпозиума станут мастер-классы для начинающих и профессиональных скульпторов, которые смогут познакомиться и пообщаться с участниками, изучить их творческий почерк. Площадка открыта для всех желающих понаблюдать за тем, как камень превращается в произведение искусства. Первые 10 дней скульпторы будут работать без выходных с 9:00 до 18:00—19:00 , потом будет один выходной — воскресенье», — уточнила координатор мероприятия.

Локацию обещали опубликовать в аккаунтах Академии художеств в ближайшие дни.





По словам организаторов, все скульптуры, выполненные в ходе симпозиума, останутся в городе. Предположительно их разместят на территории ташкентского филиала Международного университета туризма и культурного наследия «Шёлковый путь», который строится на базе Ташкентского колледжа туризма и сервиса в Юнусабадском районе.