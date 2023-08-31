С 1 сентября 2023 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая учреждение экостипендии, поощрение граждан за сообщения о нарушениях в энергосфере, перевод бюджетных организации на «зелёную энергию» и другое. Обзор подготовлен в том числе на основе данных Министерства юстиции.

Учреждение стипендии Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата

С 1 сентября введут стипендию министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата для одарённых студентов, обучающихся по направлениям, таким как «Экология», «Охрана окружающей среды», «Лесничество», «Зелёная экономика» и «Гидрометеорология».

Реформирование системы образования

С 1 сентября прекращаются полномочия отделов дошкольного и школьного образования районов (городов) по проверке деятельности и оценке качества образования школ. Вместо этого создаются Советы директоров, состоящие из наиболее опытных директоров, отобранных на конкурсной основе.

Директорам школ предоставляется право самостоятельно решать вопросы о приёме на работу и увольнении своих заместителей, вносить до 15% изменений в учебные планы в рамках отведённого общего количества часов

Поощрение граждан за сообщение о нарушениях в энергосфере

С 1 сентября в Узбекистане поручено запустить систему приёма от граждан фото- и видеоматериалов о правонарушениях, связанных с использованием электрической, тепловой энергии и газа. В порядке эксперимента в 2024 году будет внедрена платформа «Энергоконтроль».

Отмена требования медицинского заключения для лиц с инвалидностью

С 1 сентября 2023 года отменяется требование предоставления медицинского заключения при предоставлении лицам с инвалидностью протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации.

Полный переход на электронный документооборот в госорганах

С 1 сентября центральные аппараты органов исполнительной власти полностью переходят на систему электронного документооборота. Кроме того, республиканские и местные органы исполнительной власти обязаны использовать в своих информационных системах единые общегосударственные справочники и классификаторы.

Выявление конструкций, подверженных землетрясениям в многоквартирных домах

С 1 сентября будет проводиться проверка многоквартирных домов, расположенных в сейсмоактивных зонах Узбекистана, на наличие самовольно построенных конструкций на лестничных пролётах, чердаках и в столовых общего пользования.

Отмена выдачи талонов техосмотра для сельскохозяйственной техники

С 1 сентября отменяется практика выдачи талоновтехосмотра для сельскохозяйственной техники. Вместо этого, владельцы сельскохозяйственной техники должны будут регулярно проходить техническое обслуживание и вносить соответствующие записи в специальный паспорт технического обслуживания.

Повышение минимального размера уставного капитала банков

С 1 сентября в Узбекистане размер уставного капитала банков должен составлять 200 млрд сумов. Центробанк предупредил об отзыве лицензии, если требования по капитализации не будут соблюдены, и рекомендовал им провести слияние.

Сведения о снятии судимости будут формироваться онлайн

С 1 сентября сведения о погашенной судимости или ее снятии формируются в Единой информационной системе «Оперативные сведения» МВД в режиме онлайн в автоматическом режиме.

Отмена отчётности от предпринимателей по земельному и имущественному налогам

С 1 сентября предприниматели не будут сдавать отчётность по земельному и имущественному налогам. Этим займутся сотрудники налоговых органов, закреплённые к махаллям.

Перевод бюджетных организации на «зелёную энергию»

С 1 сентября на бюджетные организации возлагается обязанность по установке солнечных батарей и коллектора для горячей воды, а к 2026 году 60% энергопотребления их зданий будет поэтапно переведено на «зелёную энергию».