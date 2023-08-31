Министерство экономики и финансов Узбекистана (МЭФ) призвало граждан сообщать о случаях принуждения к голосованию в рамках инициативного бюджета на портале Open Budget.

В МЭФ напомнили, что принуждение к сбору голосов классифицируется как привлечение работников к принудительному труду. За административное принуждение к труду предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых расчётных величин (от 16,5 млн до 33 млн сумов). Если же это правонарушение выполняется против педагогического работника, штраф составит от 100 до 150 БРВ (от 33 млн до 49,5 млн сумов).

Все обращения о принуждении к голосованию передаются в уполномоченные органы для правовой оценки, заявили в МЭФ.

Сообщать о таких случаях можно по номерам 71−203−51−41; 71−203−50−50 (внутренний номер — 01115), а также через раздел онлайн-обращений на портале «Открытый бюджет».

Голосование по второму сезону инициативного бюджета продлится с 27 августа. по 16 сентября. На этап голосование прошли 33489 из предложенных 49464 инициатив. На финансирование проектов, который наберут наибольшее число голосов, предусмотрено 1,02 трлн сумов.

Например, в Узбекистанском районе Ферганской области требуется ремонт стен, потолка, пола, канализации, туалета, кухни, обновление линий электропередачи в детском саду №4.