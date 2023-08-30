Из столицы Никарагуа Манагуа в Ташкент экстрадирован мужчина, находившийся в международном розыске за мошенничество в крупных размерах, сообщило Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

В операции по задержанию были задействованы службы сразу нескольких стран — МИД Узбекистана, представители Таможенно-пограничной службы США в Анкаре, Панаме и Мексике, представитель МВД России в Никарагуа, сотрудники Отдела по расследованию уголовных дел за рубежом Службы дипломатической безопасности Государственного департамента США в Ташкенте, Стамбуле, Манагуа, Панаме и Мексике.

«Подозреваемый, скрываясь на другом континенте,. занялся преступной деятельностью — нелегальной миграцией — переправкой иностранных граждан в Соединённые Штаты через страны Латинской Америки», — говорится в сообщении.

Фото: Бюро Интерпола в Узбекистане

С учётом отдалённости, большой часовой разницы и других причин процедура транзита и передачи задержанного координировалась командно-координационным центром генерального секретариата Интерпола и его бюро в Узбекистане.