Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Ташкентского городского таможенного управления изъяли в столице крупную партию контрабандных сигарет, сообщила пресс-служба управления.

В Чиланзарском районе при остановке и осмотре автомобиля Damas были изъяты 4500 пачек табачной продукции, произведённой за рубежом и не имеющей акцизных марок Узбекистана.

В ходе следствия выяснилось, что в одном из домов в этом районе хранилось в общей сложности 135,8 тысячи пачек табачных изделий, также не имеющих акцизов.





«В результате был пресечён незаконный оборот 140,3 тысяч пачек табачных изделий 30 видов на 1,8 млрд сумов без каких-либо документов, подтверждающих факт их таможенного оформления», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее «Газета.uz» писала, что за первое полугодие 2023 года в Узбекистане было изъято 1,61 миллиона пачек сигарет на 37,5 млрд сумов — это больше, чем за весь прошлый год.