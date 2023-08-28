Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Ташкентского городского таможенного управления изъяли в столице крупную партию контрабандных сигарет, сообщила пресс-служба управления.

В Чиланзарском районе при остановке и осмотре автомобиля Damas были изъяты 4500 пачек табачной продукции, произведённой за рубежом и не имеющей акцизных марок Узбекистана.

В ходе следствия выяснилось, что в одном из домов в этом районе хранилось в общей сложности 135,8 тысячи пачек табачных изделий, также не имеющих акцизов.

гтк, контрабанда, табачные изделия

«В результате был пресечён незаконный оборот 140,3 тысяч пачек табачных изделий 30 видов на 1,8 млрд сумов без каких-либо документов, подтверждающих факт их таможенного оформления», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее «Газета.uz» писала, что за первое полугодие 2023 года в Узбекистане было изъято 1,61 миллиона пачек сигарет на 37,5 млрд сумов — это больше, чем за весь прошлый год.