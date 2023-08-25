На открытом заседании 24 августа Верховный суд Узбекистана реабилитировал ещё 240 человек, которые стали жертвами репрессий в период с 1920 по 1931 годы. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Всего было рассмотрено пять уголовных дел, переданных в Верховный суд. Список пострадавших от репрессий был составлен республиканской рабочей группой, образованной по указанию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 8 октября 2020 года с целью более глубокого изучения наследия и сохранения памяти жертв репрессий.

Согласно материалам дела, в период с 1929 по 1931 годы в различных районах на территории современного Каракалпакстана, Сурхандарьинской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей 240 граждан Узбекской ССР и Казахской ССР были обвинены в участии в басмаческом движении, формировании вооружённых банд и действиях с целью вооружённого восстания или контрреволюционной деятельности против Советского правительства.

Верховный суд удовлетворил протесты, поданные в судебную коллегию по уголовным делам заместителем генерального прокурора Узбекистана по этим уголовным делам. В результате, в соответствии со статьёй 83 Уголовно-процессуального кодекса (Основания для реабилитации), были реабилитированы 240 человек (список).

Ранее были реабилитированы ещё 616 человек. Таким образом, общее число реабилитированных достигло 856 человек.