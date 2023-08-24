26−28 августа на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и прохладной воздушной массы, сообщил директор Узгидромета Шерзод Хабибуллаев.

26−27 августа по территории страны ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, местами возможны порывы до 23−25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Дневная температура воздуха 27−28 августа понизится до +23…+28 градусов Цельсия.

26 августа по северу и пустынной зоне Узбекистана, а 27−28 августа — по остальной территории временами пройдут дожди, возможны грозы. По предгорным и горным районам дожди, местами сильные.

В связи с ожидаемыми сильными дождями по предгорным и горным районам 27−29 августа возможны селе-паводковые явления.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, призвали соблюдать меры предосторожности.