Короткометражные фильмы 41 команды из Узбекистана показали в рамках национального просмотра работ конкурсантов фестиваля 48 Hour Film Race. Мероприятие, организованное площадкой для новаторов из Центральной Азии Go Viral, состоялось в ташкентской галерее 139 Documentary Center.





48HFR существует с 2015 года. Свои работы на фестивале могут представить все желающие из пяти стран Центральной Азии, независимо от их навыков, опыта и наличия съёмочной группы. В этом году в фестивале приняли участие 329 команд. Больше всего работ — 190 — представил Казахстан.

По правилам конкурса, участники должны снять, смонтировать и сдать картину за 48 часов. Допускается заранее написать сценарий и музыку, подготовить костюмы и съёмочную площадку. При этом каждый фильм должен содержать три элемента творческого задания — фразу, предмет и персонаж, — с которым участники могут ознакомиться непосредственно перед стартом 48-часовой гонки.

Кадр из фильм «На мосту».



В этом году ролики должны были включать фразу «Это ещё не всё», предмет — мост, и персонажа — клоуна. В жанрах комедии, ужасов, фэнтези и мелодрамы команды из Узбекистана отразили различные социальные проблемы.

«У нас было несколько идей, но ни одна из них не пригодилась. Как только вышло творческое задание, команда загорелась новой и совершенно другой идей», — рассказал монтажёр команды If I Сардор об идее фильма «След».

Картина повествует о том, как события и люди оставляют в жизни человека невидимый отпечаток, как они могут влиять на личность и как важно говорить о проблемах и не замалчивать их.

В фильме «Клоун» команда «Сириус» показывает последствия небрежного отношения к использованию воды. Работы «Зульфия» и «Молчание» рассказывают о домашнем насилии, «Уруш» («Война») — о военных конфликтах в мире, жертвами которых становятся тысячи человек.

Среди других отличившихся работ, ленты «Имзо» («Роспись») и «Кандидат». Первая рассказывает о чиновнике, который за взятку закрыл глаза на хищения при строительстве моста. Конструкцию сдали в эксплуатацию, но позднее она обрушилась и повлекла 20 смертей. Вторая картина — о пути политика, который состоит из лживых обещаний и пафосных речей.

Кадр из фильма «Кандидат».



Создатели корокометражки «Хакикат ТВ» («Правда ТВ») поведали историю молодой журналистки, пришедшей на телевидение, чтобы бороться за справедливость, но вынужденной лгать под угрозой увольнения.

Кадр из фильма «Правда ТВ».



Команда Tea Club в фильме «Вы никогда не узнаете, каково быть парнем» представила матриархальное узбекское общество, в котором с харассментом сталкиваются мужчины.

«Мы хотели высказаться, показать, что „кэтколлинг“ (грубые высказывания, свист, причмокивание, сальные комплименты и другие формы приставания к женщине в общественном пространстве — ред.) — это ужасно, хотя и воспринимается обществом нормально. Нам было важно, чтобы картина не превратилась в социальный ролик и оставалась фильмом. Поэтому мы решили снять такую „зеркалку“, как в „Барби“, когда мужчины сталкиваются с проблемами женщин. Наши девушки всегда напряжены и ожидают худшего, не ощущают себя в безопасности», — считает режиссёр Камилла.

Финальный страновой показ конкурса состоится 31 августа в Астане. Отборочная комиссия 48HFR, в которую входят основатель международного фестиваля анимации TIAF Данте Рустав, кинокритик Александра Поршнева и режиссёры Адилет Каржоев, Шарофат Арабова и Батыр Бердиев, выберут 48 лучших фильмов. Работы финалистов покажут на заключительном сентябрьском показе в Алматы и кинотеатрах Нью-Йорка. В ходе мероприятия жюри назовёт победителей 11 номинаций. Лауреат главной номинации — «Лучший фильм» — выиграет поездку в Нью-Йорк.

В 2021 году режиссёр Шокир Холиков из Узбекистана победил в главной номинации. Его фильм «Месси» о несбывшихся мечтах мальчика и его отца стал лучшей картиной года.

По словам амбассадора проекта GoViral в Узбекистане Элины Абдуллаевой, в предыдущие годы работы узбекских режиссёров также становились лучшими в номинациях «студенческий фильм» (картина «Гастарбайтер» команды Timur_Maruf), «любительский фильм» («Один день» команды «Трое из Focus, не считая оператора») и других.

Команда фильма «Один день» на церемонии награждения в Алматы, 2022 год. Фото: Абдурашид Якубов.



По правилам конкурса, лауреаты всех 11 номинаций получают стипендию на онлайн-обучение в Нью-Йоркской академии кино. Однако по словам режиссёра «Одного дня» Абдурашида Якубова, онлайн-курс команда до сих пор не прошла.

«Но мы всё равно участвовали в этот раз и будем участвовать впредь, ведь такие фестивали объединяют участников и зрителей», — считает Абдурашид Якубов.