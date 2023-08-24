Короткометражные фильмы 41 команды из Узбекистана показали в рамках национального просмотра работ конкурсантов фестиваля 48 Hour Film Race. Мероприятие, организованное площадкой для новаторов из Центральной Азии Go Viral, состоялось в ташкентской галерее 139 Documentary Center.
48HFR существует с 2015 года. Свои работы на фестивале могут представить все желающие из пяти стран Центральной Азии, независимо от их навыков, опыта и наличия съёмочной группы. В этом году в фестивале приняли участие 329 команд. Больше всего работ — 190 — представил Казахстан.
По правилам конкурса, участники должны снять, смонтировать и сдать картину за 48 часов. Допускается заранее написать сценарий и музыку, подготовить костюмы и съёмочную площадку. При этом каждый фильм должен содержать три элемента творческого задания — фразу, предмет и персонаж, — с которым участники могут ознакомиться непосредственно перед стартом 48-часовой гонки.
В этом году ролики должны были включать фразу «Это ещё не всё», предмет — мост, и персонажа — клоуна. В жанрах комедии, ужасов, фэнтези и мелодрамы команды из Узбекистана отразили различные социальные проблемы.
«У нас было несколько идей, но ни одна из них не пригодилась. Как только вышло творческое задание, команда загорелась новой и совершенно другой идей», — рассказал монтажёр команды If I Сардор об идее фильма «След».
Картина повествует о том, как события и люди оставляют в жизни человека невидимый отпечаток, как они могут влиять на личность и как важно говорить о проблемах и не замалчивать их.
В фильме «Клоун» команда «Сириус» показывает последствия небрежного отношения к использованию воды. Работы «Зульфия» и «Молчание» рассказывают о домашнем насилии, «Уруш» («Война») — о военных конфликтах в мире, жертвами которых становятся тысячи человек.
Среди других отличившихся работ, ленты «Имзо» («Роспись») и «Кандидат». Первая рассказывает о чиновнике, который за взятку закрыл глаза на хищения при строительстве моста. Конструкцию сдали в эксплуатацию, но позднее она обрушилась и повлекла 20 смертей. Вторая картина — о пути политика, который состоит из лживых обещаний и пафосных речей.
Создатели корокометражки «Хакикат ТВ» («Правда ТВ») поведали историю молодой журналистки, пришедшей на телевидение, чтобы бороться за справедливость, но вынужденной лгать под угрозой увольнения.
Команда Tea Club в фильме «Вы никогда не узнаете, каково быть парнем» представила матриархальное узбекское общество, в котором с харассментом сталкиваются мужчины.
«Мы хотели высказаться, показать, что „кэтколлинг“ (грубые высказывания, свист, причмокивание, сальные комплименты и другие формы приставания к женщине в общественном пространстве — ред.) — это ужасно, хотя и воспринимается обществом нормально. Нам было важно, чтобы картина не превратилась в социальный ролик и оставалась фильмом. Поэтому мы решили снять такую „зеркалку“, как в „Барби“, когда мужчины сталкиваются с проблемами женщин. Наши девушки всегда напряжены и ожидают худшего, не ощущают себя в безопасности», — считает режиссёр Камилла.
Финальный страновой показ конкурса состоится 31 августа в Астане. Отборочная комиссия 48HFR, в которую входят основатель международного фестиваля анимации TIAF Данте Рустав, кинокритик Александра Поршнева и режиссёры Адилет Каржоев, Шарофат Арабова и Батыр Бердиев, выберут 48 лучших фильмов. Работы финалистов покажут на заключительном сентябрьском показе в Алматы и кинотеатрах Нью-Йорка. В ходе мероприятия жюри назовёт победителей 11 номинаций. Лауреат главной номинации — «Лучший фильм» — выиграет поездку в Нью-Йорк.
В 2021 году режиссёр Шокир Холиков из Узбекистана победил в главной номинации. Его фильм «Месси» о несбывшихся мечтах мальчика и его отца стал лучшей картиной года.
По словам амбассадора проекта GoViral в Узбекистане Элины Абдуллаевой, в предыдущие годы работы узбекских режиссёров также становились лучшими в номинациях «студенческий фильм» (картина «Гастарбайтер» команды Timur_Maruf), «любительский фильм» («Один день» команды «Трое из Focus, не считая оператора») и других.
По правилам конкурса, лауреаты всех 11 номинаций получают стипендию на онлайн-обучение в Нью-Йоркской академии кино. Однако по словам режиссёра «Одного дня» Абдурашида Якубова, онлайн-курс команда до сих пор не прошла.
«Но мы всё равно участвовали в этот раз и будем участвовать впредь, ведь такие фестивали объединяют участников и зрителей», — считает Абдурашид Якубов.