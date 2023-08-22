На посту «Ойбек», расположенном на границе Таджикистана, таможенники и пограничники Узбекистана задержали автомобиль, перевозивший крупную партию наркотиков, сообщила пресс-служба таможенного управления Ташкентской области.

Наркотические вещества были спрятаны в газовом баллоне — всего 49 полиэтиленовых свёртков — и бензобаке автомобиля, там был найден 31 свёрток.

Фото: ГТК

Эксперты из Центральной таможенной лаборатории установили, что таким образом в Узбекистан пытались ввезти 52,8 кг гашиша, более 2 кг героина и тюбик из-под клея с 950 гр синтетического наркотика.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.