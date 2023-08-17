Борец вольного стиля Нодирбек Джуманазаров, представляющий Узбекистан, завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в столице Иордании Аммане. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Спортсмен проиграл сопернику из Японии Юто Нишиучи в 1/8 финала, однако в матче за третье место одолел представителя Индии Сагара Сагара со счётом 10:0.

Первое место на чемпионате занял Юто Нишиучи, второе место досталось Люку Джозефу из США. Третье место разделили Эдик Арутюнян из Армении и Нодирбек Джуманазаров.

Чемпионат мира в Иордании проводится с 14 по 20 августа среди спортсменов до 20 лет по трём олимпийским видам спортивной борьбы: вольной, греко-римской и женской.