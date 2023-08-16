В социальных сетях распространилось сообщение о том, что директор школы №20 Касанского района Кашкадарьинской области принудил учителей к ремонтным работам во время летних каникул.

В пресс-службе Государственной инспекции труда подтвердили, что директор школы действительно привлекал педагогов и сотрудников школы к принудительным работам.

На директора школы наложен штраф в 100 базовых расчётных величин (33 млн сумов) в соответствии с частью 2 статьи 51 (административное принуждение к труду) Кодекса об административной ответственности.

Напомним, что 27 марта президент подписал закон, устанавливающий уголовную и административную ответственность за принуждение учителей к труду и ужесточение наказания за незаконное вмешательство в их работу.