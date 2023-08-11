17 июля Центральный банк Узбекистана после длительного перерыва возобновил публикацию обзора ликвидности и денежного рынка. Регулятор ранее публиковал обзор по итогам каждого квартала. В последний раз ЦБ раскрывал этот документ за первое полугодие 2022 года.

В последнем обзоре Центробанк ограничил раскрытие данных, не опубликовал помесячную статистику о покупке регулятором золота и операциях по «стерилизации». В 2020—2022 годах этот показатель постоянно раскрывался, что позволяло видеть, на какую сумму ЦБ купил золота и объём проведённых валютных интервенций.

Связь между приобретением ЦБ золота и валютными интервенциями

ЦБ проводит интервенции на внутреннем валютном рынке для «стерилизации», или обратного изъятия, дополнительно выпущенных в экономику денег. То есть, чтобы купить золото, регулятор печатает сумы, а затем покупает у производителей драгметалл, реализует его за границу и получает валютные средства. Валюта направляется на внутренний валютный рынок, банки покупают доллары за сумы и таким образом изымаются дополнительно выпущенные сумы.

Изъятие «излишней» ликвидности является необходимой мерой для предотвращения формирования чрезмерного роста инфляционного давления и появления макроэкономических дисбалансов. В противном случае денежная масса автоматически дополнительно росла бы на величину стоимости приобретённого золота, что приводило бы к ускорению инфляции.

ЦБ заявляет, что проводит валютные интервенции на основе принципа «нейтральности» золотовалютных резервов. Этот принцип подразумевает удержание Центральным банком объёмов чистой продажи валютных средств в пределах купленного в течение года монетарного золота, то есть регулятор старается продавать валюту на сумму ниже купленного золота. Другими словами, во время операций на внутреннем валютном рынке ЦБ не преследует цели накопления или использования имеющихся ЗВР, а исходит из принципа предотвращения чрезмерного роста денежной массы.

Во многих странах производители золота экспортируют драгметалл без участия центробанка. Это, в свою очередь, исключает необходимость участия регулятора в валютных операциях, так как выручка производителей от реализации золота используется для производственных или иных целей самостоятельно или продаётся на внутреннем валютном рынке.

Почему Центробанк продал больше валюты, чем купил золота

Во втором квартале (апреле-июне) ЦБ сообщал, что приобрёл золота на 19,5 трлн сумов, или на 9,9% больше, чем в январе-марте. За второй квартал проведены интервенции на 28 трлн сумов (эквивалентно 2,4 млрд долларов), то есть на 8,5 трлн сумов (728,5 млн долларов) больше.

На пресс-конференции 27 июля председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщил, что в 2022 году регулятор должен был продать на валютном рынке 6 млрд долларов, но реализовал 4 млрд долларов.

«То, что было упущено в прошлом году (2 млрд долларов), мы уже в этом году используем. Потому что мы должны выполнить принцип нейтральности. То есть мы должны изъять те деньги, которые были выпущены», — пояснил он.

В обзоре денежно-кредитной политики отмечается, что во втором квартале увеличение государственных расходов стало одной из основных причин роста ликвидности банковской системы. В связи с ростом спроса на внутреннем валютном рынке важное значение в снижении ликвидности приобрели интервенции ЦБ и операции, связанные с наличностью. В результате объем дополнительной ликвидности в банковской системе в течение квартала уменьшился, что, в свою очередь, послужило ослаблению воздействия монетарных факторов на инфляцию (к монетарным относят факторы, воздействие которых находится под непосредственным контролем ЦБ через обменный курс, наличные деньги вне банков, денежную массу в целом).

В первом полугодии Узбекистан экспортировал золото на 4,37 млрд долларов, что на 47,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,97 млрд долларов).

Сокращение золотовалютных резервов глава ЦБ объяснил высокой долей драгметалла в составе резервов (65−68%), из-за чего колебания цен приводит к изменению стоимости золотого запаса.