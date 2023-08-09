В Бухарской области сотрудники ОВД нашли младенца, оставленного на улице, сообщила пресс-служба УВД региона.

По данным ведомства, 8 августа в 1:30 ночи инспектор профилактики Хабиб Абдурахманов и сотрудник ППС Шахзод Саидов патрулировали свой участок в в Каракульском районе.

Проходя мимо отделения травматологии местной больницы, они услышали детский плач. Внимательно осмотрев территорию, сотрудники правоохранительных органов обнаружили младенца возрастом около 3−5 дней, лежащего в полиэтиленовом пакете у ограды больницы.





Ребёнок был госпитализирован в детское отделение районного медицинского объединения, где его взяли под наблюдение врачи.

В ходе дознания выяснилось, что ребёнок родился 4 августа в 8:00 утра в частном доме без участия медицинского персонала. Его мать, жительница махалли «Мироб» Каракульского района, оставила ребёнка возле здания больницы 7 августа около 21:00.

В настоящее время проводится доследственная проверка.