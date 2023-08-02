Четыре жителя Кашкадарьинской области утонули в Каттакурганском водохранилище в Самаркандской области 30 июля. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным УВД Каттакурганского района, семеро жителей Чиракчинского и Кукдалинского районов приехали к своему знакомому на день рождения в Нурабадский район Самаркандской области.

Вечером они пошли купаться на водохранилище и отплыли на лодке на 40 м от берега. Там они решили сфотографироваться. Из-за перемещений молодых людей в лодке она перевернулась.

Трое из них сумели доплыть до берега, четверо (им было от 21 до 25 лет) утонули. В ходе спасательной операции было обнаружено тело одного молодого человека, поиски остальных продолжаются.