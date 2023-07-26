Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало оценку экономических перспектив Узбекистана после переизбрания Шавката Мирзиёева президентом.

В агентстве полагают, что «влияние продления президентского правления Мирзиёева на качество управления и независимость институтов проявится только со временем».

«Дальнейшее улучшение стандартов управления и ослабление политического риска — ключевой фактор, способный обусловить позитивное рейтинговое действие (повышение рейтинга — ред.)», — отметили в Fitch. В марте Fitch подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне «BB-» с прогнозом «Стабильный».

В агентстве напомнили, что в рэнкинге Индикаторов качества управления Всемирного банка 2021 года Узбекистан заметно улучшил позицию, что было связано в первую очередь с улучшениями по параметру «качество регулирования» и «эффективность правительства».

Президент после переизбрания заявил, что приветствует «конструктивную» оппозицию, «но если эффективность парламента в плане обеспечения системы сдержек и противовесов будет подорвана, это может оказать негативное влияние на восприятие ответственности власти и привести к снижению позиции в рэнкинге Индикаторов качества управления Всемирного банка», говорится в комментарии.

Fitch указывает на признаки того, что правительство в последнее время «стало демонстрировать более открытую реакцию на отношение общественности к вопросам управления».

«На текущий момент существует серьёзная возможность сократить Кабинет министров и бюрократический аппарат и внедрить основанные на результатах деятельности стандарты продвижения по службе», — считают в агентстве.

Fitch оценивает планы Узбекистана осуществить либерализацию тарифов на электроэнергию в 2023 году «как первое свидетельство готовности к проведению дальнейших реформ».

По прогнозам агентства, реальный рост ВВП Узбекистана в 2023 году «будет на хорошем уровне» в 4,7%, увеличится до 6% в 2024 году и составит 5,8% в 2025 году на фоне сильного роста инвестиций (частично финансируемых междунароными финансовыми организациями), сохраняющегося устойчивого потока переводов из России денежных средств граждан, работающих за рубежом, и снижающейся инфляции (что может поддержать реформу тарифов на электроэнергию).

Второй фактор, который способен привести к повышению рейтинга Узбекистана, — это последовательное осуществление структурных реформ, направленных на повышение роста ВВП и макроэкономической стабильности, что в свою очередь обусловило бы существенное сокращение разрыва по ВВП на душу населения в Узбекистане с сопоставимыми эмитентами.

«Экономика Узбекистана продемонстрировала устойчивость к последствиям военных действий в Украине и санкциям в отношении России, в то же время существует неопределённость, связанная c развитием этих рисков. Узбекистан продолжит поддерживать тесные торговые связи с Россией, и мы полагаем, что правительство президента Мирзиёева будет стремиться сохранять эти связи, одновременно поддерживая сильные связи с западными странами, особенно чтобы избежать влияния антироссийских санкций», — отметили в агентстве.