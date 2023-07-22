Улмасжон Ярмахамматович Мамадаминов утверждён хокимом Гулистанского района, сообщила пресс-служба хокимията Сырдарьинской области 22 июля.





С марта 2022 года Мамадаминов (1976 года рождения) работал начальником Управления по занятости и сокращения бедности области. До этого занимал должности заместителя хокима области — начальника Управления по поддержке махалли и семьи, хокима Баяутского района и заместителя начальника УВД Сырдарьинской области.

В этот же день хокимом Акалтынского района области утверждён Комилжон Юлдашалиевич Эрназаров. До этого он работал руководителем аппарата Законодательной палаты Олий Мажлиса.





В 2004 году окончил Ташкентский финансовый институт по специальности страховщик, в 2010 году — Академию государственного и общественного строительства при президенте. Начал трудовую деятельность в 2005 году ведущим специалистом отдела Управления финансов Сырдарьинской области.

Занимал должности ведущего экономиста, заведующего отделом финансирования социальной сферы и социальной защиты населения, начальника бюджетной инспекции (2005−2007), начальника подразделения Казначейства по Гулистану (2008−2010), заместителя начальника управления финансов — начальника отдела финансирования учреждений народного образования (2010−2012)

Работал начальником управления демонополизации и развития конкуренции (2012−2013), начальника управления Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Сырдарьинской области (2013−2014), начальника главного управления экономики (2014−2015).

В 2018 году перешёл в парламент. Работал членом Комитета по вопросам охраны здоровья граждан Законодательной палаты, а с 2020 года — членом Комитета по бюджету и экономическим реформам.