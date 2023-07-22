Счётная палата Узбекистана сообщила, что выявила случаи необоснованного расходования бюджетных средств в Министерстве экономики и финансов Каракалпакстана. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе высшего аудиторского органа.

Счётная палата провела внешний аудит и дистанционный анализ рисков исполнения местных бюджетов за 2022 год.

При проверке сомнительных случаев выявлено, что Министерство экономики и финансов Каракалпакстана необоснованно централизовало бюджетные средства при составлении сметы, не выделяя их бюджетным организациям, а затем перераспределяло их по другим направлениям.

Изучение расходования 102 млрд сумов показало наличие финансовых ошибок и недостатков на 14,2 млрд сумов. В частности, при проведении строительно-ремонтных работ на сумму 71,2 млрд сумов получены избыточные средства на 7,5 млрд сумов.

При этом основные средства и товары стоимостью 30,8 млрд сумов, как сообщается, были приобретены по завышенным на 6,7 млрд сумов ценам.

Министерству экономики и финансов Узбекистана и Совету министров Каракалпакстана направлены указания о принятии мер, предусмотренных в законодательстве, для предотвращения аналогичных случаев в будущем.

Документы, связанные с внешним аудитом, переданы в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.