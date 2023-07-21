В Ургенче у мужчины, прилетевшего из Санкт-Петербурга, было обнаружено 175 г героина и 405 г гашиша, спрятанных среди конфет, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Операция по задержанию была проведена недалеко от аэропорта сотрудниками таможенного управление Хорезмской области совместно с СГБ и УВД.





Наркотики были упакованы в целлофановые пакеты и завёрнуты в конфетные обёртки. Всего в багаже оказалось 26 пакетов.

Мужчина был задержан с вещественными доказательствами при передаче наркотиков другому.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.