В Ургенче у мужчины, прилетевшего из Санкт-Петербурга, было обнаружено 175 г героина и 405 г гашиша, спрятанных среди конфет, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.
Операция по задержанию была проведена недалеко от аэропорта сотрудниками таможенного управление Хорезмской области совместно с СГБ и УВД.
Наркотики были упакованы в целлофановые пакеты и завёрнуты в конфетные обёртки. Всего в багаже оказалось 26 пакетов.
Мужчина был задержан с вещественными доказательствами при передаче наркотиков другому.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.