В июне на рынке недвижимости Узбекистана снова наблюдался спад активности, сообщается в отчёте Центра экономических исследований и реформ.

За первый месяц лета было зарегистрировано 23,6 тысячи сделок купли-продажи жилой недвижимости, что на 7,7% меньше, чем в мае, когда было 25,5 тысячи сделок. Наибольшее снижение отмечено в Ташкенте — на 17%, Сырдарьинской — 10% и Навоийской областях — 9%.









По сравнению с июнем прошлого года продажи жилья выросли на 3,5%. Стоит отметить, что в 2021—2022 годах реализация жилья в июне росла после снижения в мае. Месячный максимум пока остаётся за июнем 2020 года, когда число сделок достигло около 34 тысяч.

По итогам первого полугодия рынок недвижимости Узбекистана вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 131 тысячи сделок.

В июне замедлился рост стоимости жилья на вторичном рынке. Если в мае цены за 1 кв. м выросли на 2,5%, то в июне — только на 0,8%.





В столице Узбекистана жильё на вторичном рынке в июне подорожало на 0,7% против 1,7% месяцем ранее. Относительно высокие темпы роста цен отмечены в Мирабадском — 2,4% и Мирзо-Улугбекском — 2,6% районах.

За год средние цены на «вторичку» выросли более чем на 22%. Значительный рост стоимости жилья отмечен в Наманганской — 34,9%, Ташкентской — 29,4% областях и Ташкенте — 30,4%.

Стоимость съёмного жилья продолжает снижаться. Несмотря на оживление и подъём в мае, в июне цена аренды в Ташкенте снизилась на 2,4% — до 8,8 доллара за кв. м. Всего рынок аренды в столице с начала года упал на 14,3%. Наибольший спад отмечен в марте — сразу на 7%. Тем не менее, если сравнить с показателем июня прошлого года, то съёмное жильё в городе за год подорожало на 5,4%.

В разрезе районов с начала года спрос на аренду жилья в Алмазарском районе снизился на 26%, в Шайхантахурском — на 24%, в Бектемирском — на 22%.

Самые дорогие съёмные квартиры находятся в Шайхантахурском районе — 10,8 доллара за кв. м, Яккасарайском — 10,9 доллара и Мирабадском — 11,7 доллара.

Наиболее доступная аренда в Учтепинском районе — 7,3 доллара, Сергелийском — 6,3 доллара и Бектемирском — 5,5 доллара.