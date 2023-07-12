30 июня около в 13:50 трое неизвестных ворвались в квартиру, расположенную в Яккасарайском районе Ташкента, где проживает 61-летний гражданин Южной Кореи Н. Х. и его 37-летняя дочь К. М., сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД.

Проникнув в квартиру, они, угрожая жильцам кухонным ножом и ножницами, забрали 3 мобильных телефона, 1 планшет, 1 ноутбук, 1700 долларов и 1,5 млн сумов, после чего скрылись с места происшествия.

Один из нападавших был задержан дежурившими в этом районе сотрудниками Национальной гвардии сразу же, так как К. М. стала преследовать нападавших и звать на улице на помощь.

Правоохранители, расследуя преступление, задержали с вещественными доказательствами подозреваемых 39-летнего Д. А., проживающего в Ташкентской области, его сожительницу, 22-летнюю Л. А. и 29-летнюю А. Р., проживающую в Янгихаетском районе Ташкента.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи (Разбой, совершенный с противоправным проникновением в жилище) Уголовного кодекса, к подозреваемым применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас устанавливается причастность этого лица к другим преступлениям.