В Telegram-канале Общества защиты животных «Mehr va oqibat» опубликовано видео очередного жестокого убийства животного.

В Шерабадском районе Сурхандарьинской области отец и сын (1970 и 1990 года рождения) сначала жестоко избили щенка за то, что он задушил цыплёнка, а затем перерезали ему горло.

Весь процесс они сняли на видео и прислали женщине, которая отдала им этого щенка от своей собаки.

В зоозащитных группах есть информация о том, что женщина, получив видео, «обратилась к участковому, но тот не принял заявление и сказал, что „это только щенок“».

«Руководство ОЗЖ „Mehr va oqibat“ просит МВД найти этих мужчин и наказать по всей строгости закона», — призвали зоозащитники.