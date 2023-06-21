В Ташкенте на 73-м году жизни скончался известный журналист, бывший декан факультета журналистики Национального университета Узбекистана, доктор исторических наук, профессор Кудрат Туганович Ирназаров. Об этом сообщил Шерзодхон Кудратхожа, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций, где работал профессор.

Кудрат Ирназаров в 1973 году закончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. В том же году был принят на работу в редакцию газеты «Комсомолец Узбекистана».

В 1976 году был зачислен на учёбу в аспирантуру факультета журналистики Московского государственного университета.

С 1980 по 1983 год работал преподавателем, затем — старшим преподавателем на кафедре истории КПСС Ташкентского политехнического института.

С 1983 года посвятил себя работе на факультете журналистики Ташкентского государственного университета (впоследствии переименованного в Национальный университет Узбекистана).

До 1990 года был старшим преподавателем кафедры «Теории и практики периодической печати», затем до 1996 года — и. о. доцента этой же кафедры, в 1996—1999 годах был заведующим кафедрой «Международной журналистики» факультета, в 1999—2001 годах — доцентом кафедры «Печати» Национального университета.

В 2001—2011 годах был деканом факультета журналистики, заведующим кафедрой «PR и рекламы», в 2012—2014 годах — заведующим кафедрой «PR и рекламы», в 2017—2019 годах — профессором кафедры «Связей с общественностью и рекламы» факультета.

С 2019 года работал профессором кафедры «Социально-гуманитарных наук», а впоследствии — «PR и международных коммуникаций» Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

В 2008 году был награждён орденом «Мехнат шухрати».