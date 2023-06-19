В социальных сетях распространились видеозаписи встречи хокима Яккасарайского района Анвара Сайфутдинова с жителями столицы, которые пожаловались на то, что дорожки для пешеходов на бульваре «Голубые купола» перекрыты каруселями.

«Чьё это? Здесь люди ходят. Вы закрыли место, где ходят люди», — говорит глава района владельцу аттракционов, на что тот отвечает, что ему нужно вызвать кран, чтобы демонтировать аттракционы.

«Это не парк, это аллея. Вы никак не можете это понять», — говорит жительница района.

Хоким района заявил, что будет создана рабочая группа представителей Налогового комитета, Нацгвардии, СЭС и органов внутренних дел.

Один из присутствовавших жителей выразил опасения, что сейчас карусели демонтируют, а потом вернут обратно. Женщина на видео добавила, что хоким Мирабадского района ранее уже выезжал на место, после чего территорию расчистили, однако затем он сменил место работы, и всё стало как прежде. Речь, вероятно, идёт о Шухрате Пулатове, который ранее работал хокимом Мирабадского района и неделю назад был назначен главой Ташкентского городского филиала «Региональных электрических сетей».

Анвар Сайфутдинов сказал, что представители рабочей группы будут каждый день патрулировать. «Я сам лично тоже буду приходить и смотреть», — добавил он.

В Telegram-канале хокимията Яккасарайского района по итогам встречи было опубликовано сообщение о том, что обращение «о состоянии благоустройства „Голубых куполов“» взято под контроль и изучено «соответствующими органами». «Было дано указание компетентным лицам по устранению выявленных недостатков», — отмечается в сообщении.