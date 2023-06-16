Veolia Energy Tashkent приступила к строительству новых котельных в Сергелийском и Бектемирском районах, сообщила пресс-служба компании.

В рамках этого пилотного проекта более 130 многоэтажных домов и 30 социальных объектов этих районов перейдут от открытой к закрытой системе теплоснабжения.

Котельная «Саноатэнерго».

В компании разъяснили преимущества закрытой системы. При открытой системе теплоснабжения вода нагревается в городских котельных и транспортируется до потребителей, в это время теряется часть тепла. При закрытой системе многоэтажные дома и социальные объекты будут подключены к новой схеме теплоснабжения, при которой вода будет нагреваться непосредственно на объекте. Для этого каждый объект будет оборудован узлом для регулирования тепловой энергии с учётом температуры наружного воздуха.

Реализация проекта позволит повысить эффективность теплоснабжения и значительно снизить потери тепла, отметили в Veolia Energy Tashkent.

В мае Veolia Energy Tashkent успешно завершила подготовку для начала строительно-монтажных работ по котельным «Водник» и «Саноатэнерго»:

проведён международный тендер по найму инженерной и надзорной фирмы;

проведён технический аудит внутренних систем отопления и горячего водоснабжения более 130 многоэтажных домов и 30 социальных объектов.

заключён договор на проектирование, поставку и установку котельных в пилотной зоне между Veolia Energy Tashkent и консорциумом локальных предприятий;

выполнен эскизный проект и получено архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на обе котельные;

утверждён концептуальный проект обеих котельных и проведён анализ аварийных участков тепловых сетей для реконструкции;

разработана электронная модель и выполнен теплогидравлический расчёт тепловых сетей;

получены все разрешения для строительства котельных, тепловых узлов и замены трубопроводов.

Общая проектная мощность котельных пилотного проекта — 48 МВт, или 41,4 Гкал/час. Будет проведена реконструкция не менее 13 км тепловых сетей в зоне действия обеих котельных, установлены 147 автоматических индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с циркуляционными насосами и сопутствующим оборудованием и 147 общедомовых приборов учёта тепловой энергии.

При реконструкции будут применены современные энергоэффективные решения: газовые котлы с экономайзерами, трубопроводы с предварительной полиуретановой изоляцией, ИТП с автоматическим погодозависимым регулированием.

В результате перехода на закрытую систему теплоснабжения ожидается достичь следующих результатов:

создание современной и надёжной системы теплоснабжения в пилотных районах;

эффективное использование энергоресурсов (газ, электроэнергия, холодная вода);

создание комфортной температуры в помещениях потребителей в холодный период;

качественное обеспечение горячей водой.

Котельная «Водник».

Ввод в эксплуатацию проекта запланирован на 2-й квартал 2024 года с последующей оценкой показателей эффективности.