Veolia Energy Tashkent приступила к строительству новых котельных в Сергелийском и Бектемирском районах, сообщила пресс-служба компании.

В рамках этого пилотного проекта более 130 многоэтажных домов и 30 социальных объектов этих районов перейдут от открытой к закрытой системе теплоснабжения.

veolia energy tashkent, отопление

Котельная «Саноатэнерго».

В компании разъяснили преимущества закрытой системы. При открытой системе теплоснабжения вода нагревается в городских котельных и транспортируется до потребителей, в это время теряется часть тепла. При закрытой системе многоэтажные дома и социальные объекты будут подключены к новой схеме теплоснабжения, при которой вода будет нагреваться непосредственно на объекте. Для этого каждый объект будет оборудован узлом для регулирования тепловой энергии с учётом температуры наружного воздуха.

Реализация проекта позволит повысить эффективность теплоснабжения и значительно снизить потери тепла, отметили в Veolia Energy Tashkent.

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В мае Veolia Energy Tashkent успешно завершила подготовку для начала строительно-монтажных работ по котельным «Водник» и «Саноатэнерго»:

  • проведён международный тендер по найму инженерной и надзорной фирмы;
  • проведён технический аудит внутренних систем отопления и горячего водоснабжения более 130 многоэтажных домов и 30 социальных объектов.
  • заключён договор на проектирование, поставку и установку котельных в пилотной зоне между Veolia Energy Tashkent и консорциумом локальных предприятий;
  • выполнен эскизный проект и получено архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на обе котельные;
  • утверждён концептуальный проект обеих котельных и проведён анализ аварийных участков тепловых сетей для реконструкции;
  • разработана электронная модель и выполнен теплогидравлический расчёт тепловых сетей;
  • получены все разрешения для строительства котельных, тепловых узлов и замены трубопроводов.

Общая проектная мощность котельных пилотного проекта — 48 МВт, или 41,4 Гкал/час. Будет проведена реконструкция не менее 13 км тепловых сетей в зоне действия обеих котельных, установлены 147 автоматических индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с циркуляционными насосами и сопутствующим оборудованием и 147 общедомовых приборов учёта тепловой энергии.

veolia energy tashkent, отопление

При реконструкции будут применены современные энергоэффективные решения: газовые котлы с экономайзерами, трубопроводы с предварительной полиуретановой изоляцией, ИТП с автоматическим погодозависимым регулированием.

В результате перехода на закрытую систему теплоснабжения ожидается достичь следующих результатов:

  • создание современной и надёжной системы теплоснабжения в пилотных районах;
  • эффективное использование энергоресурсов (газ, электроэнергия, холодная вода);
  • создание комфортной температуры в помещениях потребителей в холодный период;
  • качественное обеспечение горячей водой.

veolia energy tashkent, отопление

Котельная «Водник».

Ввод в эксплуатацию проекта запланирован на 2-й квартал 2024 года с последующей оценкой показателей эффективности.