В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля и автобуса, в результате скончался один человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного УБДД ГУВД.

Авария произошла 15 июня в 08:30 на улице Султания. Водитель Lacetti И. М. (1991), ехал по улице с односторонним движением навстречу идущему транспорту и на большой скорости врезался в автобус Isuzu, который поворачивал налево.

Водитель легкового автомобиля был доставлен в медицинское учреждение. Однако, несмотря на усилия медперсонала, И.М. скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса, ведётся следствие.



