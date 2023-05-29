В течение всей рабочей недели по равнинной территории Узбекистана сохранится малооблачная и сухая погода, сообщил Узгидромет.

Лишь в отдельных горных районах страны 29−31 мая с развитием конвективной облачности во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза.

Ночная температура будет в пределах +15…+20 градусов Цельсия, днём температура будет медленно повышаться от +32…+34 градусов в начале до +35…+37 к концу рабочей недели.

В Ташкенте будет малооблачно, ветер слабый, восточного направления. Температура в понедельник днём составит +32…+34 градуса, к концу недели она повысится до +35…+37.