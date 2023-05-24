Роль России «как крупного дипломатического партнёра и гаранта безопасности в СНГ, так и экономического узла, размывается» на фоне войны в Украине и международных санкций. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s по геополитической динамике странах СНГ.

Однако геополитические амбиции России не уменьшились, отмечают аналитики. Чтобы сохранить влияние Россия время от времени будет прибегать к политическому вмешательству, дестабилизации и дезинформации. «В иных случаях она может отказаться от своих геополитических обязательств или вместо этого сфокусироваться на стратегиях мягкой силы, таких как продвижение своих ценностей», — говорится в обзоре.

Moody’s ожидает, что ослабление влияния России на мировой арене приведёт к изменению геополитических альянсов в регионе СНГ и особенно в Центральной Азии. По оценке агентства, все более заметную роль будут играть Китай, США, ЕС, а также Турция и Иран.

«Вторжение России в Украину привело к тому, что Центральная Азия пересмотрела роль России как стабильного дипломатического партнёра, в том числе и как гаранта безопасности», — пишут аналитики.

Экономическое влияние России остаётся сильным, однако страны Центральной Азии также стремятся диверсифицировать свои экспортные маршруты в сторону других крупных рынков, таких как ЕС и Китай, отмечают в Moody’s. Так, товарооборот между ЦА и Китаем в 2022 году достиг 70,2 млрд долларов, увеличившись на 40% по сравнению с 2021 годом. Усиливается и роль Турции в регионе.

Помимо этого, страны Центральной Азии также ищут внешнее финансирование, в частности со стороны ЕС и США, которые уже продемонстрировали интерес к региону, отмечает Moody’s. Евросоюз уже является основным источником прямых иностранных инвестиций в регион, на долю которого, по оценке агентства, приходится более 40%.