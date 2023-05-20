Галета с абрикосами и сливочным сыром





В этой галете минимум теста и много сочной начинки на подушке творожного сыра.

Королевская ватрушка с абрикосами





По-домашнему уютная, румяная и ароматная королевская ватрушка с абрикосами.

Заливной пирог с абрикосами и малиной





Рецепт заливного пирога для любителей простой и быстрой домашней выпечки.

Творожный пирог с абрикосами





Быстрый и вкусный творожный пирог с абрикосами — отличное дополнение к чаю.

Простой абрикосовый пирог





Пирог на скорую руку: приготовили тесто, добавили абрикосы — и готово.

Сдобный пирог с абрикосами и вишней





В этом пироге абрикосы и вишня очень хорошо сочетаются друг с другом.

Творожный пирог с абрикосами





Нежные, мягкие пропечённые абрикосы и сливочная творожная основа. Вместо свежих абрикосов вы можете использовать консервированные, а также персики, груши или сливы.

Кекс с абрикосами от Марты Стюарт





У этого кекса необычайно мягкое, в меру воздушное тесто, которое идеально дополняют сочные абрикосы.