Галета с абрикосами и сливочным сыром
В этой галете минимум теста и много сочной начинки на подушке творожного сыра.
Королевская ватрушка с абрикосами
По-домашнему уютная, румяная и ароматная королевская ватрушка с абрикосами.
Заливной пирог с абрикосами и малиной
Рецепт заливного пирога для любителей простой и быстрой домашней выпечки.
Творожный пирог с абрикосами
Быстрый и вкусный творожный пирог с абрикосами — отличное дополнение к чаю.
Простой абрикосовый пирог
Пирог на скорую руку: приготовили тесто, добавили абрикосы — и готово.
Сдобный пирог с абрикосами и вишней
В этом пироге абрикосы и вишня очень хорошо сочетаются друг с другом.
Творожный пирог с абрикосами
Нежные, мягкие пропечённые абрикосы и сливочная творожная основа. Вместо свежих абрикосов вы можете использовать консервированные, а также персики, груши или сливы.
Кекс с абрикосами от Марты Стюарт
У этого кекса необычайно мягкое, в меру воздушное тесто, которое идеально дополняют сочные абрикосы.