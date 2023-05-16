Суд Чиланзарского района Ташкента по уголовным делам назначил административный арест на пять суток мужчине, который домогался пассажирки в вагоне столичного метро, сообщил проект против насилия Nemolchi.uz. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

10 мая 24-летний уроженец Хорезмской области Жамшидбек Шамуратов в вагоне метро «стал трогать за спину и ниже незнакомую ему несовершеннолетнюю девушку». Девушка сообщила об этом дежурным по станции, правонарушителя задержали, говорится в сообщении.

На судебном заседании мужчина признал вину, заявил, что сожалеет о содеянном, и просил суд смягчить ему наказание. Потерпевшая, в свою очередь, просила суд назначить более строгое наказание.

Правоохранительные органы квалифицировали действия Шамуратова как мелкое хулиганство по статье 183 Кодекса об административной ответственности (влечёт наложение штрафа от 3 до 5 БРВ или административный арест до 15 суток).

Однако судья Ж. Курбанов переквалифицировал на статью 41−1 КоАО (сексуальное домогательство / влечёт наложение штрафа от 2 до 5 БРВ или административный арест до 5 суток), как более подходящую к составу правонарушения.

На заседании 12 мая суд назначил виновному наказание в виде ареста на 5 суток.

Отметим, что это одно из первых судебных решений, принятых в соответствии с новыми поправками в законодательство по защите женщин и детей от насилия. «Газета.uz» подробно разбирала этот закон.