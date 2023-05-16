12-летний мальчик скончался в Намангане 14 мая от травмы головы, полученной при катании на аттракционе в парке. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Ранее сообщение об этом появилось в Telegram-канале «NAMANGANLIKLAR». В нём говорится, что мальчик был в группе учащихся школы №8, пришедших отдыхать в парк «Бобур».

Возбуждено уголовное дело по статье 257 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие ведёт следственный отдел при УКД ОВД города Намангана.